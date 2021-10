Vale entrega ‘kits de telessaúde’ para a Secretaria Especial de Saúde Indígena

A Vale entregou essa semana, 34 kits de telessaúde para auxiliar a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, no enfrentamento e na prevenção da Covid-19 nas aldeias, além de outras enfermidades que demandam atendimento especializado. Participaram da cerimônia em Brasília a gerente de Relações Institucionais da Vale, Elisa Dezolt, o ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, e o Secretário Especial da Sesai, Robson Santos da Silva. Cada kit inclui notebook, câmera e telequipamentos de exames, como eletrocardiógrafo, espirômetro, retinógrafo portátil e monitor multiparamétrico portátil. Os equipamentos serão entregues a todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) do Brasil, os quais contarão com equipes treinadas para auxiliar os indígenas a receberem o teleatendimento.

A doação dos itens possibilitará a implantação da telemedicina, que viabilizará consultas à distância com especialistas de diversas áreas. Cerca de 755 mil indígenas, espalhados em seis mil aldeias pelo Brasil, podem ser beneficiados. A iniciativa é uma das estratégias que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando serviços e ensino por meio de ferramentas de tecnologias da informação.

A telessaúde trará ainda benefícios como uma redução de tempo e custo de atendimento, além de diminuir o deslocamento de pacientes e profissionais de saúde e contribuir com a melhoria na qualidade assistencial, ao possibilitar o acesso a especialistas por meio dos profissionais de saúde que atuam em áreas de difícil acesso.

“É com muita alegria que entregamos esses equipamentos à Sesai e aos povos indígenas. A temática indígena é uma prioridade na atuação social da nossa empresa. Desde o início da pandemia, a Vale vem realizando diversas doações buscando apoiar a saúde e segurança destas populações, além de ter prestado apoio logístico para a distribuição de todos esses itens às comunidades. Reafirmamos o nosso compromisso e respeito aos povos indígenas e aos seus direitos ”, afirmou Camilla Lott, gerente executiva de Gestão Social da Vale.

“A gente sabe que, além de ser um povo de uma cultura diferente, via de regra moram em locais de difícil acesso. Então, além da questão cultural, tem essa questão de logística. Por isso, todos esses equipamentos vêm para auxiliar na redução da distância e serão muito úteis para que consigamos aprimorar ainda mais o trabalho que tem sido feito com excelência: um serviço de saúde pública de qualidade a todos os indígenas do país ”, destacou Rodrigo Cruz , ministro da Saúde substituto.

“A gente vai dar um passo gigante no atendimento em saúde ao indígena. A Sesai faz Atenção Primária e o que nos faz diferente da média é a densidade tecnológica. Uma Unidade Básica de Saúde é capaz de resolver pelo menos 90% dos casos que para ela se apresenta. E, hoje, a gente perdeu um pouco dessa capacidade por conta da pandemia. Dessa forma, a doação traz equipamentos que vêm para melhorar cada vez mais o acesso do indígena a um serviço de saúde de qualidade ”, disse Robson Santos da Silva, Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a Vale está comprometida em intensificar o apoio aos povos indígenas e outras comunidades tradicionais (pescadores e quilombolas), principalmente nas áreas onde atua. Nosso relacionamento é pautado pelo respeito aos direitos dessas populações e está em linha com o Novo Pacto com a Sociedade, pilar estratégico baseado em escuta ativa e diálogo permanente. Conheça mais aqui: http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/PovosIndigenasComunidadesTradicionais.aspx