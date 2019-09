Vale inscreve para Programa Global Trainee até amanhã

Encerra amanhã (1/10), o prazo de inscrições para o Programa Global Trainee da Vale. São 120 vagas para o Brasil. A novidade deste ano é que no ato da inscrição o candidato poderá escolher se quer atuar em áreas funcionais ou da cadeia produtiva. As inscrições devem ser feitas pelo site www.vale.com/trainee. O pré-requisito para atuar na cadeia produtiva (mina, ferrovia ou porto), no Brasil, é ter se formado em Engenharia ou Geologia entre julho de 2016 e dezembro de 2019. Já para as áreas funcionais – como Finanças, Recursos Humanos, Jurídico, Suprimentos, TI, Vendas, Marketing, etc. – é possível ser formado em qualquer curso de graduação entre julho de 2016 e dezembro de 2019. O Programa Global Trainee da Vale tem como objetivo atrair e desenvolver talentos que serão preparados para ocupar posições estratégicas no futuro e irão apoiar a transformação cultural da empresa. A ideia é que os trainees ajudem a construir a Vale do futuro, uma empresa focada em segurança e pessoas, com maior colaboração e integração entre as áreas, agilidade e mindset global. Para ambos os perfis é preciso ter inglês fluente e disponibilidade para viagens.