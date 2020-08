Vale oferece capacitação em formatação e cadastro de projetos na Lei Federal de Incentivo à Cultura

Capacitação online é gratuita e visa apoiar produtores culturais

A Vale lançará amanhã, dia 4 de agosto, um programa de capacitação online para apoiar produtores culturais na formatação e cadastro de projetos na Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Organizações de todos os portes, associações ou produtoras de todo o Brasil poderão acessar a capacitação, que é gratuita e visa a estimular a criação cultural no país. A iniciativa será dividida em cinco módulos com videoaulas e manual disponibilizados em www.vale.com.

“A Vale acredita no poder transformador da Cultura. A diversidade do Brasil é imensa e sua produção cultural pode ser ainda maior. No entanto, muitos profissionais do setor têm dúvidas no processo de cadastro de seus projetos em mecanismos de incentivo fiscal. Nosso objetivo é apoiá-los para que ampliem a possibilidade de realizar esses projetos onde quer que estejam”, diz Christiana Saldanha, Gerente de Patrocínios da Vale.

Os módulos apresentam, de maneira didática, informações sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura e o sistema Salic, do Ministério do Turismo, além do que é essencial para a construção de um projeto de destaque. As videoaulas são ministradas pelo professor, escritor e produtor cultural Jorge Pieiro, com conteúdo desenvolvido por Henilton Menezes, ex-Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura e autor do livro “A Lei Rouanet muito além dos (f)atos” (Editora Loyola, 2016) e Suellen Moreira, especialista em gerenciamento de projetos e consultora em elaboração e captação de recursos para projetos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A iniciativa também contará com lives, onde produtores poderão esclarecer dúvidas.

Como se inscrever?

A capacitação é gratuita, sem necessidade de cadastro prévio. O curso estará disponível a partir de 4 de agosto no site da Vale (www.vale.com).

