Veja as cidades fantasmas que existem no Brasil assim como ‘Nomadland’

Distrito fica a 27 quilômetros da Zona Urbana de Parambu. O único acesso é por estrada piçarra — Foto: André Teixeira/G1

Empire, em Nevada, tinha a fábrica United States Gypsum. Cococi, no Ceará, tinha a família Feitosa. A ex-cidade no sertão dos Inhamuns surgiu no século 18 e já teve hotel, cartório, praça e casas grandes para abrigar a família de coronéis. Hoje tem ruínas invadidas pela vegetação do semiárido.

O distrito de Cococi perdeu o status de cidade em 1979 e hoje pertence ao município de Parambu. A estiagem e um suposto desentendimento entre os Feitosa e o governo militar por causa das verbas destinadas à cidade são apontados como motivos da decadência e da saída da família de lá.