Velho conhecido da polícia é executado em Parauapebas

Desentendimento entre jovens, pode ter motivado o assassinato de Adiel Augusto Ferreira Portácio Moreira, 21 anos, ele que estava em liberdade condicional a poucos dias, pois tinha sido preso no início do ano acusado de tráfico de drogas.

Segundo populares o jovem estava se divertindo na companhia de sua namorada em um bar nas proximidades do bairro Tropical, na PA 160, quando alguns homens chegaram em um carro e um fez vários disparos acertando três tiros na vítima, que não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

Segundo populares um dos homens que estavam dentro do veículo se parecia bastante com o que teria se envolvido horas antes com Adiel em uma discussão.

A Polícia Civil está investigando caso, as imagens do circuito de segurança do estabelecimento já foram pedidas para a análise.

Com Informações: Zé Dudu