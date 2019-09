Vem aí o 2º Rodeio Show e 9ª Cavalgada Ruralista em Curionópolis

Mais uma grande festa agropecuária está se aproximando para movimentar o sudeste paraense. A Prefeitura de Curionópolis anuncia a realização do 2º Rodeio Show e a 9ª Cavalgada Ruralista nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no Loteamento Serra Leste, com grandes atrações.

Uma mega estrutura, montada no Loteamento Serra Leste, sediará este grande evento. A Companhia de Rodeios Dydayr Parreira comandará a festa com a competição de montaria em touros, de valentes peões, animando a grande massa presente. Todas as noites haverá shows pirotécnicos.

Além do Rodeio Show, haverá shows de bandas locais, Banda Anjo Azul e Forró dos Tops. Todas as atrações são gratuitas.

A tradicional cavalgada acontecerá no sábado (28), partir das 9h da manhã, com saída do antigo Parque de Vaquejada, as margens da PA-275. Serão percorridas ruas e avenidas de Curionópolis.

A programação culminará com a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar para as melhores comitivas. Confira a programação:

26 de Setembro

22h – Abertura Oficial

23h – Rodeio Etapa da Liga Nacional – Circuito Barretos

00h – Show com Bandas Locais

27 de Setembro

22h – Rodeio Show

00h – Show com a Banda Anjo Azul

28 de Setembro

09h – 9ª Cavalgada Ruralista de Curionópolis

22h – Final do Rodeio Show

23h – Encerramento com Show com Forró dos Top’s

ascom.curionópolis