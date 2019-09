Vem aí o Festival de Música de Parauapebas – FEMPA

As inscrições para o 9º Festival de Música de Parauapebas (Fempa) iniciam nesta terça-feira, 1º, e segue até 25 de outubro (abaixo, veja o edital). O Fempa ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2019, na Praça de Eventos, no bairro Cidade Nova. O candidato poderá inscrever uma música que deverá ser inédita e original.

Podem participar candidatos de todo o país. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas via ficha de inscrição, conforme modelo disponibilizado aqui no site da Prefeitura ou na Secretaria Municipal de Cultura (Secult), no CDC, localizado na rua F, quadra especial, Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Ao todo, serão selecionadas 24 músicas para as eliminatórias, das quais 8 irão para a grande final. Entre os critérios para participação no Festival, na Etapa Municipal, está o tempo de moradia em Parauapebas: os candidatos – compositores e intérpretes – devem residir há no mínimo 6 meses município.

PREMIAÇÃO

O grande vencedor do Fempa irá receber R$ 8 mil. O 2º lugar, R$ 6 mil, e o 3º lugar, R$ 4 mil. A melhor Letra será premiada com R$ 1 mil, assim como, o (a) Melhor Intérprete. Haverá prêmio extra, de R$ 5 mil, para a Voz da Nossa Gente. Além da premiação em dinheiro, os vencedores irão receber troféu.

Conforme o artigo 26° do regulamento, o critério de avaliação da premiação para a Voz da Nossa Gente será por voto popular, sendo que os participantes serão somente os artistas classificados para final.

O Fempa tem como proposta fortalecer, valorizar e incentivar a criação musical dos artistas de Parauapebas, como também descobrir novos talentos, despertar o interesse da população e valorizar o repertório dos artistas.

EDITAL FEMPA 2019

FICHA DE INSCRIÇÃO

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Arquivo Ascom

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP