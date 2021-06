Venezuelanos se recusam a voltar para abrigo da prefeitura

Equipe da prefeitura tenta retirar venezuelanos das ruas, um grupo de venezuelanos está acampado em uma praça, os mesmos fizeram barracas de lona preta e se mudaram para esse espaço, sem nenhuma segurança e que traz risco a eles e suas famílias, lugar esse em que crianças e adolescentes ficam perambulando pela praça.

A equipe da a equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

Foi até o local tentar negociar a volta dessas famílias para o abrigo, um espaço de 6 mil metros quadrados, dez quartos, cozinha comunitária, fogão a lenha (para manter a cultura dessas famílias), área de lazer com piscina e parquinho para as crianças, escolinha, a tentativa mais uma vez não obteve sucesso.

As famílias pertencem ao grupo indígena Waraa e são estendidas pela prefeitura de Parauapebas desde o ano de 2019, as 14 famílias são beneficiadas com programas governamentais, como o Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Renda Pará, Gira Renda e o Bolsa Merenda para cerca de vinte crianças matriculadas na escola dentro do acolhimento.

Mesmo com vários benéficos e amparo pela prefeitura podemos ver crianças, essas pessoas pedindo esmolas nos faróis da cidade.

Imagem: Ascom