Vereadores de Parauapebas se reúnem com representantes da Aneel

Os vereadores Elias da Construforte (PSB), Francisca Ciza (DEM) e Marcelo Parcerinho (PSC) estiveram em Brasília nesta segunda e terça-feira (20 e 21) para tratar de assuntos relacionados à CPI da Celpa.

Em reunião com Jayme Milanezi Júnior, especialista em regulação e coordenador da assessoria parlamentar da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na segunda-feira (20), os vereadores trataram sobre a composição da tarifa de energia e a incidência de tributos, com o objetivo de reduzi-la, já que o Estado do Pará possui uma das tarifas mais altas do país.

Na terça-feira (21), os membros da CPI da Celpa participaram da reunião semanal realizada pela agência, onde são deliberados processos que envolvam interesses dos agentes do setor elétrico e dos consumidores.

De acordo com o presidente da CPI da Celpa, vereador Elias da Construforte, embora uma comissão similar não tenha tido êxito para ser criada em âmbito estadual, já que o requerimento apresentado pelo deputado Fábio Figueiras (PSB) não conseguiu assinaturas suficientes, a comissão de Parauapebas não medirá esforços para defender os interesses dos consumidores.

“A Celpa é uma das líderes em reclamação no Procon. Dentre os problemas que estamos tentando solucionar está o método de cobrança e ampliação e melhoria dos serviços prestados aos consumidores”, declarou Elias, afirmando que os trabalhos devem durar até setembro, caso não haja prorrogação, quando o relator da comissão, vereador Marcelo Parcerinho, deverá apresentar os resultados para a população.

Os representantes de Parauapebas solicitaram também uma audiência pública para ser realizada no município para tratar sobre o assunto, pois atualmente só vem ocorrendo em Belém.

Após analisarem o pleito, foi deliberada uma audiência para o interior do estado, muito provavelmente em Parauapebas.

