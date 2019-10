VEREADORES PEDEM ASFALTAMENTO, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POSTO DE SAÚDE

A iluminação pública na Rua Sapucaia e adjacências, no Bairro Bom Jardim I, foi o pedido do vereador Zacarias Marques (Progressistas) na Indicação nº 389/2019. O parlamentar explicou que este é um bairro periférico, com poucos serviços públicos executados, onde a população padece com dificuldade de transitar devido à falta de iluminação pública.

“O déficit de iluminação tem trazido insegurança aos que precisam ir e vir para o trabalho, igreja ou escola no período noturno. A população tem vindo ao nosso gabinete em busca de solução para o problema”, relatou o vereador.

Vereador Zacarias Marques

Posto de Saúde

Já o vereador João Assi (PV), conhecido como “João do Feijão”, solicitou a construção de um posto de saúde no Bairro Ipiranga. Na Indicação nº 391/2019, o legislador contou que atualmente os moradores do citado bairro e do Vale do Sol têm que se dirigir ao Bairro Tropical para receber atendimento médico.

“A falta de um posto de saúde tem trazido transtornos aos moradores que precisam deixar seus filhos sozinhos e se deslocar a uma boa distância para receber atendimento, e ainda verem o único posto de saúde do bairro completamente lotado”, ressaltou João do Feijão.

João do Feijão

Pavimentação

A limpeza e a pavimentação asfáltica na Rua 8, no Bairro Tropical I, foram requeridas pelo vereador Horácio Martins (PSD). Ao apresentar a Indicação nº 394/2019, o legislador explicou que a pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos.

“Os moradores daquela área têm convivido com a necessidade de limpeza na rua, que se encontra com vazamento de esgoto a céu aberto. No mesmo local também é necessária pavimentação asfáltica, pois existem vários buracos ao longo da rua”, revelou o vereador.

Horácio Martins contou ainda que a obra vai proporcionar conforto à população, melhorar condições de limpeza e contribuir para a circulação e saúde pública.

Horácio Martins

Ciclovia na VS 10

Por sua vez, o vereador Joel do Sindicato (DEM) pediu à prefeitura que recupere a pavimentação asfáltica, a sinalização e construa ciclovias em toda a extensão da estrada da VS 10.

O pedido do vereador foi oficializado na Indicação nº 395/2019, em que o parlamentar ressaltou que a estrada da VS 10 é uma via de bastante movimento de circulação de carros, motocicletas e uma rota de ônibus, tanto de empresas como do transporte coletivo.

“Devido ao decurso do tempo, o asfalto da estrada se encontra em estado crítico em muitas partes. Para evitarem os buracos, muitos motoristas têm que ir ao sentido da contramão, o que é de fato muito perigoso e ocasiona acidentes”, contou o parlamentar.

Além da falta de sinalização em muitos lugares da estrada, sejam as indicativas no chão, faixas de pedestres e placas, o vereador Joel do Sindicato fez questão de reforçar a necessidade de construção de ciclovias, pois, por causa do movimento, as pessoas que transitam de bicicleta têm dificuldade de se deslocarem, principalmente no horário de pico.

Joel do Sindicato

Encaminhamento

Ante a urgente necessidade das obras solicitadas, os vereadores aprovaram as proposições, que agora serão enviadas ao Poder Executivo para estudo de viabilidade financeira de implementação dos pedidos.

Texto: Josiane Quintino / Revisão: Waldyr Silva / Foto: Kleyber de Souza (AscomLeg)