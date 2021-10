Vídeo: acidente entre kombi e carro de luxo deixa motorista gravemente ferido na Estrada da Ceasa, em Belém

Um grave acidente entre uma kombi e um carro de luxo foi registrado no início da manhã desta terça-feira, 12, na Estrada da Ceasa. O acidente aconteceu por volta das 5h30.

O comerciante Luiz Cláudio Melo da Silva, de 58 anos, voltava da Feira da Ceasa levando alimentos para o seu mercado, em seu veículo, uma Kombi, branca. Em uma curva, um carro preto, modelo Honda civic, acabou se chocando de frente com a Kombi dirigida pelo feirante. O carro preto estava na contramão.

Segundo algumas testemunhas no local, o motorista do carro preto estava quase que totalmente despido, com apenas uma toalha enrolando o seu corpo, e visivelmente embriagado. Após o acidente, ele saiu do local e ainda não foi localizado.

Ainda de acordo com informações, o comerciante ficou bastante ferido, e sofreu algumas fraturas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência Emergência (HMUE) em Ananindeua.

