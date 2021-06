Vídeo: bandidos fazem reféns de escudo em assalto a banco no Mato Grosso

Os assaltantes obrigaram os reféns a tirarem a camisa e ficaram na frente da agência, enquanto recolhiam o dinheiro | Reprodução

As autoridades suspeitam que os bandidos sejam do Pará e que usam a tática “novo cangaço” para assaltar as agências

Em um assalto a duas agências bancarias, pelo menos 10 criminosos usaram reféns como “escudo humano” contra a polícia. O caso ocorreu na cidade de Nova Bandeirantes (MT), nesta sexta-feira (4), e a suspeita é de que a quadrilha atue na modalidade “novo cangaço”.

De acordo com as autoridades, polícia investiga se os suspeitos são do Pará, uma vez que a cidade onde ocorreu o crime fica na divisa com o Estado. O grupo usou fuzis e uma espingarda calibre 12 para render clientes e funcionários do banco.

Os assaltantes obrigaram os reféns a tirarem a camisa e ficaram na frente da agência, enquanto recolhiam o dinheiro. O vigilante do local foi levado como refém, mas foi liberado em seguida. Ainda não há informações se há pessoas feridas.

fonte:portaltailandia