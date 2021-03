Vídeo: Homem é baleado ao surtar e tentar agredir populares com foice

Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e conduzido para o Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano.

Na tarde de domingo, 07 de março, um homem identificado como Raimundo Nonato Paula Amorim, de 48 anos, teve um surto psicótico na cidade de Canto do Buriti, pegou uma foice e tentou agredir as pessoas que passavam próximo a ele. As informações são do JC24horas.

A Polícia Militar foi acionada e o homem tentou agredir os PMs que tiveram que efetuar disparos para contê-lo, sendo que dois atingiram Raimundo no pé esquerdo e no ombro.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

Uma equipe de policiais militares acompanhou a equipe de socorro por medida de segurança. O irmão da vítima relatou que ele toma remédios controlados e não foi a primeira vez que ele surtou.

