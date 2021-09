Vídeo: Idosa bolsonarista ameaça manifestantes em Belém; assista

Vídeo foi feito em frente as manifestações do Grito dos Excluídos, em São Brás

Este 7 de setembro é marcado com manifestações pró e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Manifestantes de esquerda do “Grito dos Excluídos” estavam em frente ao Mercado de São Brás, quando uma idosa foi filmada revoltada com a passeata – e talvez não com a situação do país.

No vídeo, a vovó aparece descontrolada, gritando e chamando os manifestantes de “demônios” e que “todos irão para o inferno”.

Veja o vídeo a seguir: