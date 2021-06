Vídeo: Moradores denunciam homem vestido de mototaxista que se masturba em via pública na Pedreira

No vídeo é possível ver o homem montado na moto enquanto se masturba ao lado do canal, mesmo em meio ao ir e vir de pessoas que passam pelo local

Moradores do bairro da Pedreira em Belém, denunciaram através de um perfil do Instagram na internet, um homem que se veste de mototaxista e que costuma se masturbar em plena via pública e na frente de todos, na rua Antônio Baena com a Pedro Miranda, próximo a uma universidade.

“Gostaria de mandar um vídeo de um cidadão que fica se masturbando em frente a minha residência com frequência, porém só agora consegui filmar e pegar a placa da moto. E ele faz isso toda vez que estou com minha filha de 2 anos na sacada. Ele nem se importa com quem passa. Se você pudesse posta caso encontre outras pessoas que acontece o mesmo”, diz um morador do bairro que resolveu relatar a situação que vem ocorrendo com frequência, segundo moradores.

No vídeo é possível ver o homem montado na moto enquanto se masturba ao lado do canal, mesmo em meio ao ir e vir de pessoas que passam pelo local.

A pessoa que denunciou o acontecimento, acredita que o homem esteja estudando a movimentação da sua casa: “Com toda certeza ele vigia minha casa, sabe quem mora. Pois ele viu meu esposo e foi embora. Isso vem ocorrendo desde novembro”, diz o morador sobre a frequência com que o ato tem ocorrido. diz o morador sobre a frequência com que o ato tem ocorrido.

fonte:portaltailandia.com