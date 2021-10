Vídeo: mulher tenta impedir prisão do marido, agride PM e acaba baleada

Na tarde desta sexta-feira, 15, uma confusão foi registrada na Rua Santo Antônio, próximo ao canal São Joaquim, no bairro da Sacramenta em Belém. Imagens que começaram a circular nas redes sociais mostram o momento em que duas mulheres avançam sobre um policial militar. De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar iria realizar a prisão do marido de uma delas, identificado como “Diego Playboy”.

Na imagem é possível ver as mulheres agredindo o policial, que tenta se defender sem usar a arma. Ao se desvencilhar, no entanto, o militar vai até a viatura, pega uma arma e atira contra uma das mulheres. Os tiros seria de balas de borrachas. A mulher, que ainda não teve a identidade revelada, teria sido atingida na barriga.

A Equipe do Portal Roma News procurou o 1°Batalhão de Polícia Militar do Pará, que informou que só vai se pronunciar por meio de nota.

Caso em atualização…

por Roma News