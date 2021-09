Vídeo: Parauapebas grupo pró-Bolsonaro faz carreata em apoio ao presidente e contra a corrupção

Durante o feriado do (7) de setembro, em que se comemora a independência do Brasil, data em que Dom Pedro proclamou às margens do Rio Ipiranga, em 1822, a independência do Brasil, o momento em que o país deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser uma nação independente.

Apoiadores do Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) organizaram em todo o país, manifestações como forma de apoio ao Presidente, em Parauapebas a concentração aconteceu embaixo de bastante chuva, e reuniu, motociclistas, caminhoneiros, empresários e grupos evangélicos.

Parauapebas: Grupo pró-Bolsonaro fazem carreata contra a corrupção

