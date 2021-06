Vídeo: tumulto, vereador de Marabá pretende da titulo de Cidadão Marabaense ao presidente Bolsonaro

A vindo do presidente Bolsonaro até Marabá nesta manhã no qual estava programado entrega de títulos de terras aos moradores da zona rural, assentados e produtores rurais, foi marcada por manifestações, na Câmara Municipal de Marabá alguns membros de associações e sindicatos fizeram um manifesto na entrada do prédio, com velas e cruzes em memoria a todas vítimas da Covid-19.

Os manifestantes também chegaram a invadir o gabinete da presidência e do vereador Fernando Henrique, em protesto contra um requerimento em que daria o título de Cidadão Marabaense ao presidente da república Jair Messias Bolsonaro.

Vídeo reprodução

foto:noticias007