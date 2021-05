Vídeos captam “Bola de fogo” cruzando o céu. Veja!

Muitos acharam que era um contato extraterrestre. Há 39 relatos e seis vídeos sobre o fenômeno, aparentemente, astronômico. O caso aconteceu no estado de Minnesota, nos Estados Unidos

Ouniverso guarda grandes mistérios que por diversas vezes pode ser visto a olho nu. Muitos, no entanto, acreditam que esses eventos são causados por seres extraterrestres.

Mas, como explicar quando uma “bola de fogo” cruza o céu e pode ser vista tão nitidamente?. Foi exatamente isso que aconteceu, na madrugada de domingo (9), em Minneapolis-Saint Paul, área urbana no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

De acordo com o site da American Meteor Society (Sociedade Americana de Meteoros, em português), moradores de Minnesota e outros três estados norte-americanos, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Winsconsin enviaram, juntos, 39 relatórios sobre o fenômeno, incluindo seis vídeos e uma foto.

Nos registros, feitos por câmeras de vigilância doméstica, é possível visualizar um rastro brilhante seguido por uma sequência de explosões de cor azul e verde que iluminam o entorno