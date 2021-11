VIII Rock in Roça terá mais de 10 atrações e Biquini Cavadão em Parauapebas

O festival tradicional de fim de ano ousou e vem com tema e show ao vivo de Biquini Cavadão

Com mais de 10 atrações multiculturais, a 8ª edição do Festival Rock in Roça Parauapebas vem como divisor de águas, homenageando pela primeira vez veteranos do rock nacional que vem presencialmente tocar no evento, estamos falando de nada mais nada menos que Biquini Cavadão.

A banda que não sai de moda com sucessos como Janaína, Vento Ventania, Tédio, Dani e Zé Ninguém, (esta última, é o tema de 2021: “Aqui embaixo as leis são diferentes”), é atualmente uma das bandas de rock brasileira mais ativa quando se trata de lançamento. Três novas músicas já foram divulgadas em 2021, as quais estarão no novo álbum, Através do Tempos, que será lançado no dia 26 de novembro. Mais de trinta anos de sucesso se passaram, e a jornada iniciada em 1985 continua cheia de energia para Bruno Gouveia (vocal), Miguel Flores (teclados), Álvaro Birita (bateria) e Carlos Coelho (guitarra). “O Pará é incrível e estamos muito felizes em Parauapebas ser a primeira cidade do estado a nos ver de volta depois de tanto tempo parados”, comemorou Bruno, entusiasmado com a volta aos palcos após a pandemia.

O Rock in Roça é realizado pela Associação Búfalos de Ferro (ABF) e Queijaria Cosa Nostra. Para a diretoria do evento, a proposta é valorizar não somente os grandes nomes do rock que encerraram carreira, e foram temas das últimas edições do festival, como Queen, Elvis Presley e Legião Urbana. “Viemos também propor a homenagem aos artistas que estão ativos nos palcos e com lançamento de discos novos, mesmo diante da diversificação e nova onda musical que a internet proporciona”, destacou o presidente da ABF, Gabriel Carrijo.

Além da banda nacional, o evento terá mais de 10 atrações divididas em dois dias, 4 e 5 de dezembro. E para quem pensa que pelo nome o Festival só tem Rock, está muito enganado. O ambiente familiar do evento proporciona o contato com exposições de diversos artistas na tradicional Tenda Cultural, que este ano contará com a exposição fotográfica da Rota Toara, direto de Marabá. Além disso, a diretoria já confirmou que o festival terá tirolesa, arvorismo e exposição do Aiteti Índio com artesanato e pintura corporal indígena.

A sede do Rock in Roça, Sítio Açaizal, tem criação de búfalos, e por este motivo o animal é mascote do evento. O espaço oferece estrutura com área de camping, piscina de água corrente, praça de alimentação, trilha ecológica e vista para o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. A programação contará com diversão em 2 palcos, um para apresentação do DJ Paulo Vinil e o carimbó do grupo Raízes Parauara, e outro para os shows das bandas Tinin Cruz, Santakaya, Luciano Figueiredo, Biquini Cavadão, StarDance, Alex Dhouglas, ElektraRock e Dhiek Pyller.

O Festival conta com apoio da Prefeitura de Parauapebas, de outras empresas do município e diversos órgãos de turismo e cultura do Pará. Uma das principais vertentes do evento é a parte filantrópica, este será o quarto ano que o evento converte parte do valor arrecadado em ingressos, para a compra e doação de cestas básicas destinadas ao Natal de ONG’s da região.

“Não tem idade, nem credo, cor ou gênero para participar do nosso festival, só precisa estar vacinado contra a Covid-19. No mais, sabemos que quem já foi, conhece a experiência única e com certeza vai de novo. E pra quem ainda não foi… bem… não tem oportunidade melhor do que essa”, concluiu Jean Rezende, membro da diretoria.

Informações

Rock in Roça – 4 e 5 de dezembro de 2021, a partir das 14h, no Sítio Açaizal – CEDERE I – Sede da Queijaria Cosa Nostra (20km do centro de Parauapebas).

