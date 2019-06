Visando aprimorar serviço, universitários que utilizam transporte para Parauapebas serão cadastrados

A prefeitura de Canaã dos Carajás, em ação conjunta com o Pacto por Canaã e o Polo Educacional do município, vai cadastrar todos os estudantes universitários que utilizam o transporte para faculdades de Parauapebas, atualmente oferecido gratuitamente (veja detalhes abaixo). O objetivo é organizar e disciplinar o serviço e garantir mais segurança aos usuários, além de padronizar as rotas e ampliar o transporte a todos os universitários de Canaã que tenham necessidade desse deslocamento.

A medida foi discutida com os estudantes, que participaram de reunião neste domingo (23), realizada no auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEMFOPRED). Os estudantes foram convidados a participar, durante a semana, por meio de divulgação nas mídias da prefeitura e de avisos nos ônibus que realizam o transporte.

Atualmente, três ônibus e dois micro-ônibus fazem o transporte dos estudantes no período noturno, que até então é organizado pelos próprios usuários, com relação a horários rotas e vagas disponíveis. O transporte gratuito para os universitários, embora não seja obrigatório, surgiu da sensibilidade da prefeitura à necessidade de qualificação dos jovens de Canaã, enquanto o município se prepara para atrair cursos superiores ministrados localmente.

Sobre o cadastramento



Para ter acesso ao transporte, o universitário precisará se inscrever, até o dia 10 de julho, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação, na Avenida dos Pioneiros. No ato, precisará apresentar:

Fotocópia do CPF e RG ou CNH,

Uma foto 3×4,

Comprovante de residência em Canaã;

Comprovante de inscrição em instituição de ensino, no período noturno, em Parauapebas, nas modalidades EAD ou presencial;

Declaração de utilização do transporte para deslocamento, que será fornecida pela Associação dos Estudantes Universitários de Canaã dos Carajás (AEUCC).

Além disso, no ato do credenciamento, o estudante deverá apresentar os documentos originais, para conferência.

Após a divulgação dos universitários aptos ao transporte, eles deverão retornar ao local para assinar o Termo de Responsabilidade de Utilização do Transporte. Todas as etapas do processo serão divulgadas pela prefeitura de Canaã, no site oficial.

ascom.canaadoscarajas