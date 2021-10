Você sabe a origem do feriado do dia dos professores

Para quem não sabe qual a origem do feriado do dia dos professores, ele surgiu a partir de um Decreto Imperial de D. Pedro I no ano de (1827), no dia (15) de outubro, (dia consagrado à educadora Santa Tereza D’Ávila). “Todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras”. Esse decreto englobava bastante coisa, descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados.

A ideia era ótima, mas apenas 120 anos depois, em (1947) foi comemorado pela primeira vez, um dia dedicado ao professor, a comemoração começou com em uma pequena escola de São Paulo, hoje conhecida como “Caetaninho” aonde existia o Ginásio Caetano de Campos. Um fato curioso é sobre o segundo período do semestre que era bastante longo, ia de 01 de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias em todo este período.

Alguns professores bastante cansados e sobrecarregados, tiveram a brilhante ideia de organizar uma pequena comemoração, são eles o professor Salomão Becker, com os professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino Busko, na cidade natal do professor Salomão Becker, a data de (15) de outubro, os professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. Foi assim que se tornou popular a comemoração.

A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. O Decreto definia a essência e razão do feriado: “Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias”.