Volta as aulas da rede municipal está prevista para 2 de agosto

O governador do estado do Pará Helder Barbalho anunciou que a volta as aulas presenciais da rede estadual poderá está voltando no dia 2 de agosto, o governo pretende pagar a última recarga do vale-alimentação.

As aulas presenciais da rede estadual estão suspensas desde o dia 18 de março de 2020, “Todos Em Casa Pela Educação”, disponibiliza videoaulas pela TV Cultura do Pará, áudios educativos por meio do Seducast, conteúdos de aprendizagens pelo Para Casa, cadernos de atividades estruturantes e compêndios (impressos), além da plataforma educacional Enem Pará (Exame Nacional do Ensino Médio) e distribuição de livros didáticos.

A Secretaria reforça que a decisão para o plano de retomada está em consonância com estudos científicos, órgãos de saúde e entidades representativas, e obedecerá a todos os protocolos de biossegurança e prevenção à Covid-19, para garantir a segurança da comunidade escolar.