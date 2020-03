VS-10 recebe primeira etapa da rede de abastecimento de água

Os moradores do Complexo VS-10 receberam nesta quarta-feira, 11, a primeira etapa da rede de abastecimento de água – tratada e com qualidade – fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep) da prefeitura. Inicialmente, estão contemplados dois bairros: Morada Nova e São Lucas II, beneficiando mais de duas mil famílias. E o serviço continuará pela comunidade.

O reservatório tem capacidade para armazenar 2,5 mil metros cúbicos de água e a expectativa do Saaep é de que até o final deste semestre todo o serviço seja concluído, quando serão instalados, no total, nove mil metros de adutoras, haverá reforma de dois reservatórios com capacidade também de 2,5 mil metros cúbicos de água, cada um, e ainda será construído um reservatório de mil metros cúbicos.

A ampliação de todo o serviço irá levar água às torneiras de aproximadamente 8,5 mil famílias do Complexo VS-10. Adriana Macedo, moradora do bairro São Lucas II, não tem dúvida de que a chegada da água nas torneiras trará inúmeros benefícios à comunidade. “Essa água que vem pra gente é tratada e podemos utilizá-la sem problema nenhum. Ficamos todos felizes com esta novidade”, afirmou ela.

“Fico muito alegre e feliz com esta novidade que está chegando aqui no nosso bairro”, contou, entusiasmado, Francisco Lopes, pioneiro da VS-10. Para ele, “é muito importante” ter uma obra desta dimensão que irá contemplar milhares de famílias daquela localidade.

Sérgio Balduíno, gestor do Saaep, observou que a obra da VS-10 atende a uma das maiores reinvindicações dos moradores, que antes dependiam de carro pipa. “Estamos muito felizes e com sentimento de dever cumprido”, disse Balduíno, que aproveitou para dar uma orientação às famílias do Morada Nova e São Lucas II: “Peço somente às famílias que ainda não estão com sua rede ligada que procurem o Saaep, para fazermos estas ligações”.