Webnário discute sobre polinizadores da Amazônia

Programação do ITV abordará sobre a importância de abelhas e morcegos no processo de polinização da flora amazônica

Na próxima quinta-feira, 30/9, o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável (ITV) promove o webnário “Polinizadores da Amazônia”. O tema nomeia também o último episódio de 2021 da série “Por dentro do ITV”. O evento será on-line e as inscrições podem ser confirmadas aqui.

Webnário sobre “Polinizadores da Amazônia” acontece na quinta-feira, dia 30

Participam do webnário, a professora da Universidade de São Paulo – USP, Vera Lúcia Fonseca (Abelhas e o bem-estar humano), o pesquisador do Instituto Peabiru, João Meirelles (Amigo das Abelhas da Amazônia – a experiência da meliponicultura do Instituto Peabiru) e a pesquisadora do Instituto Tecnológico Vale, Juliana Galaschi (Criação de abelhas nativas sem ferrão em Carajás: a biofábrica de abelhas).

O último episódio da série e o webinário apresentam os estudos conduzidos pelo ITV sobre a importância de abelhas e morcegos no processo de polinização da flora amazônica. Os estudos possibilitam compreender melhor o comportamento dessas espécies na Floresta Nacional de Carajás, fomentando projetos de geração de renda a partir da biodiversidade local, como os meliponários, que além de permitir a reprodução das abelhas nativas, incrementam a renda das comunidades locais. Por sua vez, as comunidades participam atuando na conservação da biodiversidade local.

O vídeo estará disponível a partir da sexta-feira, aqui. Estão também disponíveis os outros quatro episódios da série: “Bioeconomia e pesquisa: a experiência com o jaborandi na Amazônia”, “DNA da Amazônia” e “Recursos hídricos”.

Mestrado

O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável está com inscrições abertas para o processo seletivo (turma 2022) de candidatos ao curso de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais em Regiões Tropicais, nas linhas de pesquisa “Socioeconomia e Sustentabilidade na Mineração” e “Uso Sustentável dos Recursos Biológicos”. As inscrições vão até 12 de outubro.

O curso é gratuito e serão ofertadas bolsas de estudo para os alunos aprovados na categoria demanda social. Os interessados ou seus representantes legais deverão realizar sua inscrição online. Para mais informações acesse https://sigaa.itvds.org/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto.

