Websérie mostra avanço da participação feminina na mineração

Para mostrar que há espaço para as mulheres na mineração, desde a operação em campo até a liderança, a Vale lançou a websérie “Mineração por Elas”. Quatro episódios já estão no ar, inclusive o que traz histórias de empregadas da empresa no Pará.

Idealizada e produzida por mulheres, a obra contempla seis episódios de vídeos de curta duração que trazem, de maneira mais intimista, narrativas sobre vida pessoal, rotina e trajetória de algumas empregadas da empresa.

As personagens da série representam histórias de muitas outras mulheres que trabalham na Vale e mostram como tem sido possível – e muito bem-sucedida – a presença feminina em áreas técnicas, operacionais e de gestão de uma das maiores mineradoras do mundo. No ano passado a Vale estabeleceu a meta dobrar sua força de trabalho feminina até 2030, passando de 13% para 26%. Um dos objetivos da websérie, além de valorizar as empregadas que já atuam na empresa, é inspirar ainda mais mulheres a construir carreira na mineração.

Os vídeos da websérie “Mineração por elas” são lançados pela internet, nos perfis da Vale no Instagram, Facebook, Twitter e Linkedin. Também ficam disponíveis, junto com informações complementares sobre as personagens e perfis de outras empregadas da empresa, na página Mineração Por Elas, no site da Vale. O trabalho foi idealizado e realizado pela equipe de comunicação da Vale em parceria com a 4 Asas Produções. Saiba mais em www.vale.com/mineracaoporelas.

