3º Pebas Jump encerra temporada com recorde de participações

Mais de 400 atletas competiram pelo pódio durante os três dias do 3º Campeonato Nacional Open de Esportes Radicais no último final de semana. O evento atraiu atletas de várias regiões do Pará e de outros estados como Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Amapá, São Paulo e Bahia.

Oito modalidades agitaram as competições – PaintBall, Slackline, BMX Freestyle, BMX Dirt Jump, Bicicross, patins Street, moto Wheeling e Skate – com categorias iniciantes, amador e profissional (infantil e adulto – masculino e feminino). Para aqueles que gostam de sentir a emoção à flor da pele, o evento garantiu manobras alucinantes no Ginásio Poliesportivo Islander Souza – Bairro Beira Rio em Parauapebas.

Realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o 3º Pebas Jump contou com o apoio dos profissionais da União do Esportes Radicais e Culturas Alternativas de Parauapebas (UERCAP).

O campeonato nacional, iniciado na sexta feira, 10, teve a participação do secretário geral de Governo, Keniston Braga, que reforçou o compromisso da gestão municipal em apoiar eventos esportivos que elevem Parauapebas para o escalão nacional. O atual presidente da Câmara de Vereadores de Parauapebas, Ivanaldo Braz, usou a frase “vamos praticar esporte, porque esporte é vida e transformação”. O vereador Francisco Eloecio também destacou o empenho do legislativo na busca por projetos que viabilizem cada vez mais os atletas da cidade.

O vice-prefeito, João do Verdurão, também esteve presente ao lado do prefeito de Parauapebas, Darci Lermen, que parabenizou todos os atletas por confiarem no trabalho que o governo municipal vem realizando para atender os esportistas. “Fico imensamente feliz em saber que vieram competir aqui. Quero anunciar que final do ano, vamos entregar uma praça de alto nível para todos os praticantes de esportes radicais. Pensamos em um espaço amplo e digno, na antiga praça dos metais, para que possam treinar e se preparar para as competições para que ano que vem o Pebas Jump esteja nas programações de aniversário da cidade”, declarou o prefeito Darci Lermen.

O atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô, Thiego Marques, também esteve entre os convidados. Ele recebeu das mãos do prefeito uma placa simbólica pelo reconhecimento de sua participação nos jogos Paralímpicos. “Essa placa não é só minha e sim de todos nós que acreditamos no esporte,” declarou o atleta Thiego Marques.

As disputas seguiram para o sábado, quando foi realizada a primeira bateria classificatória, o resultado garantiu a dez competidores de cada modalidade a chance de irem direto para a final no domingo, 12. O BMX Racer (Bicicross) foi uma das modalidades mais disputadas com cerca de 60 atletas subdivididos em 10 categorias. Alunos da escolinha da Semel competiram pelas categorias infantis, a partir dos seis anos de idade.

Atletas premiados na modalidade Bicicross

na categoria BOYS 6 anos, Eduardo Medina ficou com o ouro, Carlos Eduardo recebeu a prata e Gabriel Pereira garantiu o bronze, todos atletas de Parauapebas.

Já na categoria Boys 7/8 anos, o ouro foi para Álvaro Gonçalves da cidade de Portel- PA. Na categoria Boys 09/10 anos, duas medalhas foram para Parauapebas, um ouro conquistado por Luís Fernando e um bronze de Kael Dylan. Já a prata ficou para Jason Ramires da cidade de Açailândia – MA.

Na categoria Boys 11/12 anos, as três medalhas ficaram para Parauapebas. Enzo Anceto levou o ouro, Arthur Gonçalves a prata e Jaiane Brito ficou com o bronze, única participante feminina na bateria de Bicicross.

Na BOYS 13/14 ANOS, apenas dois competidores decidiram seus lugares no pódio. O estado do Maranhão foi representado por Diego Lucio, de Açailândia, que levou o ouro. Luís Eduardo que representou a cidade de São Miguel do Guamar – PA garantiu a prata. Na categoria profissional Men 17/29 anos, o atleta de Parauapebas João Werbety, carimbou o ouro. A prata e o bronze ficaram para a cidade de São Miguel do Guamá, pelos atletas Wedson e Rildo Neves respectivamente.

Para as categorias Cruise men 40+, Ivan Rodrigues da cidade de Açailândia levou o ouro, Paulo Roberto da cidade de São Luís ficou com a prata e mais uma vez a cidade de São Miguel do Guamá com Josimar garantindo o bronze. O município de Imperatriz- MA levou o ouro com a vitória do atleta Aristeu e a cidade de Açailândia levou o vice-campeonato com a segunda colocação de Marcilei. Parauapebas garantiu o bronze e quem conseguiu foi Faristom de Andrade.

Deu ouro para Darineto Lopes da cidade de Colinas -TO na categoria ELITE MASTER. A prata foi para Madson José. Já Claudinei Santos, que representou Parauapebas, levou o bronze. A categoria ELITE MEN considerada a mais pesada no ranking de pontuações no BMX RACER, teve Rodrigo Lima como campeão. O vice-campeonato ficou para Lucas Gaspar Lima, de Parauapebas, e o 3º lugar para Maurício Pinheiro. “Foi emocionante competir e ver meus alunos aqui também competindo. A prefeitura de Parauapebas está de parabéns, nos proporcionou uma competição incrível”, declarou o vice-campeão do 3º Pebas Jump, Lucas Gaspar.

Já na modalidade do BMX Street, o ouro ficou para o atual campeão brasileiro que representou o estado de São Paulo, Rodrigo Oliveira, conhecido mundialmente como Reza Vela “ Foi uma competição bastante acirrada, fiquei impressionado com toda a estrutura, meu patrocinador me mandou pra cá, quando cheguei foi realmente incrível e já estou me convidando para a edição do ano que vem (risos)”, declarou Reza Vela .

Outro atleta que prometeu arrancar aplausos da torcida foi Gustavo Balaloka, dono de vários títulos mundiais e considerado um dos favoritos do DIRT JUMP BMX (saltos na rampa de terra), e não é pra menos que ele garantiu o ouro no 3º Pebas Jump. “Dei o melhor de mim, a competição foi incrível e confesso que os atletas aqui do Norte, possuem um nível bem avançado. Quero parabenizar a organização por todo capricho nas competições, espero voltar ano que vem”, comentou o campeão Gustavo Balaloka que representou São Paulo.

No PaintBall, três equipes de Parauapebas subiram ao pódio. Alcateia, Vaipers e Ratos do Mato ficaram com o ouro, a prata e o bronze respectivamente. Na modalidade de Motoweeling, o campeão foi o piloto Nanin, que se apresentou em sua moto de 700 cc e representou a cidade de Xinguara PA.

Segue tabela detalhada como ranqueamento das modalidades com maior número de categorias.

CLASSIFICAÇÃO AO PÓDIO

CATEGORIA ELITE MASTER:

*1º LUGAR – Dorineto Lopes de Souza

*2º LUGAR – Madson José da silva lima

*3º LUGAR – Claudinei de Sousa Santos

CRUZE MEN 40+

*1º LUGAR – Ivan Rodrigues Vieira

*2º LUGAR – Paulo Roberto Ribeiro de Moraes

*3º LUGAR – Josimar Soares Verissimo

MEN 17/29

1º LUGAR – João Weber da Silva Almeida

*2º LUGAR – Lucas Wedson da Cunha Guimarães

*3º LUGAR – Rildo Neves da Silva

ELITE MAN

1º LUGAR – Rodrigo de Oliveira Lima (todos de parauapebas)

2º LUGAR – Lucas Gaspar Lima

3º LUGAR – Mauricio Pinheiro

SLACKLINE

1º LUGAR – Richard Wesley Sena Fernandes (todos de Marabá)

2º LUGAR – Ricardo Sousa

3º LUGAR – John Williams Santos de Souza

PATINS OPEN

1º LUGAR – Rafael Santana Oliveira

2º LUGAR – John Andrade Silva Lima

3º LUGAR – Juan Ronnei Dias dos Anjos

BMX DIRT JUMP PROFISSIONAL

1º LUGAR – Gustavo Batista de Oliveira (bala loka) – Carapicuiba – São Paulo

2º LUGAR – Eliardo Rodrigues de Souza – São Domingos do Araguaia

3º LUGAR – Dilson Moreira Andrade filho – Vitória da Conquista – BA

BMX DIRT JUMP AMADOR I

1º LUGAR – Thiago Sousa – Parauapebas

2º LUGAR – Clayton Jardim – Canaã dos Carajás

3º LUGAR – Sanderson – Bahia

BMX DIRT JUMP AMADOR II

1º LUGAR – Josué Araújo – Breu Branco

2º LUGAR – Ygor Batista – Capitão Poço –PA

3º LUGAR – Cicero Brito – Bonito – PA

BMX STREET AMADOR

1º LUGAR – Thiago Sousa – Parauapebas

2º LUGAR – Clayton Jardim – Canaã das Carajás

3º LUGAR – Sanderson – Bahia

BMX STREET PROFISSIONAL

1º LUGAR – Rodrigo Oliveira (reza vela) – Itapevi -SP

2º LUGAR – Thiago Sousa – Parauapebas – PA

3º LUGAR – Gabriel Dias – Tailândia PA

SKATE INICIANTE

1º LUGAR – Noel Costa Júnior

2º LUGAR – Cassio Clevesson Sepeda

3º LUGAR – Matheus Teixeira Soares

SKATE FEMININO

1º LUGAR – Laís Hevila C. P. Prestes

2º LUGAR – Fabiana Machado

3º LUGAR – Maria Cecilia Oliveira

SKATE AMADOR

1º LUGAR – Diego Oliveira de Brito

2º LUGAR – Leandro da Cruz Oliveira Júnior

3º LUGAR – Wedson Araújo Ferreira

