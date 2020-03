4° Galinhada da Amizade: Projeto Esperança te convida a contribuir

O Projeto Esperança, em Parauapebas, estará realizando no dia de 3 de maio a 4º Galinhada da Amizade, que visa angariar fundos para custear documentações e impostos que não podem ser cobertas pelos convênios públicos, e com a documentação em dia a entidade pode continuar de portas abertas e receber os convênios que proporcionam a realização de cursos as crianças carentes.

A entidade faz um trabalho extraclasse, com ações preventivas e para isso oferece oficina/atividades na área de música como teclado, violão, bateria, saxofone, canto. Tem ainda informática básica e avançada, além dos cursos de artesanato, pintura em tecido, bordado em fita e ponto cruz, crochê, caratê, dança, xadrez, e o futebol que faz a alegria das crianças e adolescentes que frequentam o espaço.

“Fazemos as crianças gastarem o tempo ocioso em algo produtivo, e para participar do projeto elas precisam estar na escola. Um trabalho social que tem contribuído com a vida de crianças e adolescentes em Parauapebas, e conta com a sua contribuição vamos continuar ajudando”, disse Gil Prates.

Evento: 4° Galinhada da Amizade

Dia: 03/03

Local: Rua Estrela Dalva, n° 43

Hora: A partir da 11h

Conato: 94 98127- 5774 / 94 98124 – 4062 / 94 9110 – 3231

OBS: Entregas a partir de 5 marmitas