A Goianita Churrascaria comemora seu primeiro aniversário

A Goianita Churrascaria comemora um ano no mês de julho, com o tradicional churrasco goiano, em Parauapebas.

Localizada na PA-160 no estacionamento do Atacadão Macre.

A churrascaria foi inaugurada em julho de 2020, com o desafio do primeiro Lockdown, uma construção que priorizou a satisfação dos clientes, através da climatização do ambiente, a qualidade do atendimento e um excelente sabor da alimentação, entre outras modificações.

De segunda a segunda, das 11hs às 15hs a casa oferece opções de churrasco, com carne nobre e variadas saladas, massas e guarnições, com mais sabor e menos preço.

São duas unidades para o melhor atendimento. A mais nova é a Goianita Grill, localizada na rua P, no final da rua Rio de Janeiro, no bairro União, ao lado do Posto Sarges, foi aberta no mês de maio de 2021.

Com promoção de marmitex para escolher, retirar no local e selfie servisse.

E também está presente nos aplicativos: ZERO1, TO NO LUCRO E CHEFÃO DELIVERY

A Goianita é parceira de várias empresas, em Parauapebas, com grande destaque no controle de qualidade.

Além do atendimento ao público, o espaço pode ser reservado para a comemoração de aniversário ou evento da sua empresa.

A Goianita Churrascaria

PA 160 km 03

Estacionamento do Atacadão Macre,

Contato: (94) 99156 6758 e (94) 99138 3009

Goianita Grill

Rua P, 224, Bairro União

Atendimento:

Segunda a segunda

Das 11h às 15hs

Instagram: @goianita_churrascaria