Acusado de estuprar jovem durante assalto é preso

A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher-DEAM de Timon, elucidou o crime de estupro que ocorreu no último sábado, dia 18 desse mês, contra uma adolescente, no centro de Timon. Após o crime os investigadores da Especializada passaram a monitorar as câmeras da área onde ocorreu o fato, acompanhando o seu trajeto e mudança de roupa durante o percurso (o mesmo por três vezes trocou seu vestuário).

Após ter sido preso em flagrante por furto na Cidade Nova, nessa terça-feira (21), a equipe da DEAM percebeu similaridade das vestimentas de R.P.S (o preso) com as imagens captadas durante a sua fuga após o estupro. A vítima por foto o reconheceu, depois pessoalmente nas dependências da DEAM. R.P.S acabou admitindo o estupro, informando o paradeiro dos bens subjugados da menor de idade estuprada.

Não obstante não ter ocorrido conjunção carnal, as ações libidinosas de R.P.S em desfavor da vítima são consideradas estupro pelo Código Penal Brasileiro, pois na oportunidade apalpou partes íntimas daquela, masturbou-se em sua frente e a agrediu com golpes de facão.

O criminoso segue preso pelo furto cometido, tendo sido requerida a sua prisão preventiva pelo estupro. R.P.S foi encaminhado à UPR de Timon onde ficará à disposição do Judiciário.

Fonte: www.falapiaui.com