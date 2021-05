Adolescente morta em Ananindeua pode ter sido vítima de estupro coletivo

Manter relações sexuais sem o consentimento da pessoa, é crime. O estupro, na sua definição, é uma transgressão que consiste em no ato ou prática libidinosa sem consentimento.

Uma adolescente passou por esse trauma na Cidade Nova 6, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém (RMB). A jovem, de apenas 15 anos, viveu os momentos de violência até ser morta. Familiares registraram Boletim de Ocorrência na Seccional Urbana do bairro, ainda na segunda-feira (10).

Logo depois do almoço, a vitima, que morava com os avós, foi para a casa de um amigo da mesma faixa de idade. Algum tempo depois, ele ligou para a família da menina e disse que ela estava passando mal, apresentando sinais de convulsão. Ele alegou que a vítima caiu no chão e bateu a cabeça. Ele é o principal suspeito.

Os familiares da adolescente foram até o local resgatar a jovem. Ela foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde não foi detectado convulsão. A jovem tinha baques na cabeça.

A tia da adolescente acredita que ela foi estuprada de forma violenta e em seguida morta.

Outro falo levado em consideração pela família, era a presença de outras pessoas na casa do suspeito, o que levanta a suspeita de um possível caso de estupro coletivo. No local tinha mais uma mulher e um homem.

A mãe do adolescente não estava em casa no momento. A tia da jovem ainda disse ter visto os dois rapazes limpando o sangue no colchão.

www.diarioonline.com.br