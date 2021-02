Advogada é assassinada a facadas dentro de sua residência

Na manhã deste sábado, 13 de fevereiro, uma advogada identificada como Dra. Izadora Santos Mourão, de 41 anos, foi encontrada morta em sua residência, na Rua Monsenhor Uchôa, centro da cidade de Pedro II. As informações são do FM Imperial.

De acordo com informações da Polícia Militar, ela teria sido atacada por uma mulher, ainda não identificada, onde a acusada desferiu um golpe de faca na região do pescoço da advogada, que teve morte imediata.

Segundo familiares, a mulher, que seria uma vendedora de roupas, teria chegado durante a manhã de hoje para conversar com a advogada. A vítima, disse que estava indisposta e que poderia atender no quarto. Logo em seguida, a suspeita saiu da residência dizendo que já tinha resolvido o problema com ela. Apenas minutos depois, Izadora Santos foi encontrada morta por um familiar.

Policiais militares afirmaram que foi confirmada a entrada de uma senhora (não identificada) em sua casa e após uma discussão desferiu um golpe de faca na garganta da advogada, causando morte imediata. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para fazer a remoção do corpo. As polícias Civil e Militar realizam diligências na tentativa de capturar a autora do crime.

Dra. Izadora, era advogada com especialização em Direito Previdenciário e Direito Processual do Trabalho, Assistente Social com especialização em Gerontologia Social, professora de Português, Literatura e Redação com especialização em Gestão de Recursos Humanos e era muito conhecida em Pedro II e região.

A OAB-Piauí divulgou uma nota de pesar repudiando e lamentando o assassinato da advogada Izadora Mourão. A diretoria decretou luto oficial de três dias e afirmou que estão no município de Pedro II prestando toda a assistência à família e cobrando das autoridades policiais providências urgentes.

Confira a nota completa:

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí, repudia e lamenta profundamente o assassinato da Advogada Izadora Santos Mourão, ocorrido neste sábado (13/02), em seu escritório. A diretoria da OAB Piauí decretou luto oficial de 3 dias e está no município de Pedro II, onde ocorreu o crime, prestando toda a assistência à família e cobrando das autoridades policiais providências urgentes e todas as medidas cabíveis.

Lamentando profundamente o crime cometido contra a Advogada em virtude do exercício da sua profissão, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, afirmou que o crime não passará impune e que a OAB atuará com veemência contra os atos de violência praticados, ao tempo em que cobrará das autoridades responsáveis que a lei seja cumprida com rigor.

“Não há palavras que conforte a todos nesse momento diante de um crime bárbaro. Estivemos com Izadora na Conferência Nacional da Mulher Advogada e ela estava ali com a sua disposição e amizade com todos da delegação do Piauí. Vamos acompanhar o caso para que se faça justiça”, declara Celso Barros Neto.

fonte: www.meionorte.com