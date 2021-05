Aeroporto de Ourilândia do Norte tem pista renovada em parceria da prefeitura municipal com a Vale

O espaço foi reaberto na quinta-feira, 13, ampliando a logística no município O aeroporto de Ourilândia do Norte foi reaberto ontem (13/5), após a pista de pouso e decolagem passar por reforma. A revitalização foi executada por meio da parceria da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte e a Vale, que desenvolve no município a operação Onça Puma, a primeira atividade de níquel da empresa no Brasil. Esta foi a primeira reforma da pista, que tem 1.200 metros. Pista de pouso e decolagem do aeroporto de Ourilândia do Norte tem 1.200 metros Os trabalhos, que totalizam cerca de R$ 6,1 milhões custeados pela empresa, incluíram a reforma da pista de taxiway, do estacionamento de aviões, implantação do serviço de iluminação e sinalização horizontal e vertical, além da recomposição da cerca patrimonial do espaço. A operação do aeroporto de Ourilândia é muito importante, porque amplia a logística e contribui para o desenvolvimento do município e região. A reforma possibilitou inclusive que o espaço abrisse janela para atendimentos emergenciais (UTIs aéreas) em voos noturnos, quando necessário, como destaca o prefeito Júlio César Dairel. “Essa parceria, prefeitura e Vale tem dado certo. Nós só temos a agradecer por mais uma vez a empresa ter nos atendido, nos ouvido e estendido as mãos. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a logística de transporte de pessoas e também o transporte de pacientes graves, em UTI aérea. A empresa está contribuindo para o crescimento do nosso município “. O gerente executivo de Onça Puma, Roberto Damasceno, ressalta o papel da empresa no apoio ao desenvolvimento local. “Ao investir na revitalização do aeroporto de Ourilândia do Norte, estamos contribuindo com o desenvolvimento, deixando um legado positivo, não só para a comunidade de Ourilândia, mas para a região”. De janeiro a abril deste ano, cerca de 1.200 passageiros embarcaram no aeroporto de Ourilândia e outros 1.100 desembarcaram, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. O espaço é administrado pela Prefeitura que também é responsável pela manutenção do local. vale.com