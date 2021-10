Ah, ah, ah 28 celulares recuperados e quadrilha presa em Canaã dos Carajás

Um grande evento bastante aguardado durante todo o ano em Parauapebas, é a Feira agropecuária de Parauapebas (FAP), esse ano não foi diferente, o show do cantor João Gomes, tão esperado pela grande maioria do público presente, porem o que algumas pessoas não contavam era com a ousadia de alguns visitantes que vieram para o evento apenas com o intuito roubar, que foi o caso de um grupo que estava fazendo um verdadeiro arrastão por onde passava.

Com o grande número de pessoas aglomeradas fica difícil identificar quem está por perto, e é nesse momento que a quadrilha agia, tomando os celulares das vítimas, e sumindo em meio à multidão, as vítimas que por sua vez não conseguiam identificar, ficavam a ver navios ou como muita gente diz por aí, simplesmente dançaram.

O que a quadrilha não contava mesmo era com a agilidade da polícia, no dia seguinte ao evento, no domingo (24), em Canaã dos Carajás, por meio de denúncia anônima os policiais conseguiram chegar até o local e prender os membros dessa quadrilha.

Sete pessoas foram presas, dentre ela uma mulher, Liliane Tais dos Santos Abreu, José Ricardo Passinho Melo, Bruno Quadro Estevão, Luiz Armando Dimas Costa, Alexandre Sena Rodrigues da Silva, Thiago das Neves Costa e Elisson Carlos de Souza Castro.

Com informações: Correio de Carajás