Alto Bonito homem é assassinado a facadas

A vítima Roniel Machado Lopes, de 20 anos, que estava bebendo com alguns colegas na tarde de sábado (14) de agosto, no Alto Bonito, segundo as informações passada pela tia da vítima, ele estava na calçada com alguns colegas e se envolveu em discussão com seu vizinho.

A tia de Roniel Machado, relatou aos policiais que após a discussão, o vizinho identificado apenas com o nome de Romário, entrou em sua casa e quando voltou ele desferiu vários golpes de faca em Roniel, devido à gravidade dos ferimentos o jovem não resistiu e veio a óbito.

A Polícia abriu inquérito e investiga o caso, o disque denúncia para quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar o paradeiro do auto do crime pode entrar em contato através do número para denúncias via WhatsApp é: (94) 98198-3350 este número receberá denúncias de Parauapebas e Marabá.