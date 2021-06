Aparelho bizarro promete ajudar no emagrecimento

O aparelho foi desenvolvido por Pesquisadores da Nova Zelândia e Reino Unido e gerou bastante polemica, ele foi batizado de DentalSlim Diet Control, esse aparelho limita a abertura da boca do paciente impedindo que o mesmo consiga se alimentar de alimentos sólidos, forçando o paciente passar por uma dieta sólida e bastante restritiva.

As voluntarias que passaram por essa pesquisa e que ficaram 15 dias com esse aparelho na boca, ao fim da pesquisa as mulheres tiveram uma redução de peso de até 6kg porem voltaram a ganhar até 0,73kg ao dia após de terem passado por uma dieta tão restritiva.

esse aparelho foi desenvolvido com o intuito de ajudar pessoas obesas a emagrecer de forma mais natural e não precisar passar por uma cirurgia bariátrica, que seria mais uma medida mais evasiva.

Os riscos de uma dieta liquida muito restritivas, podem trazer outros prejuízos ao organismo como fraqueza, desmaios, causar problemas estomacais, azias, gastrite, hipoglicemia, queda de cabelos, unhas fracas, flacidez e celulites.