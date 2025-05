Arqueólogos encontram adaga do século 15 na Suécia

A arma do século 15, apelidada de “adaga fálica”, foi encontrada durante escavações na antiga fortaleza de Gullberg, em Gotemburgo, com outros artefatos como flechas de besta, balas de canhão e utensílios de cozinha.

Uma adaga estranha com orbes em forma de testículos, descoberta em uma fortaleza medieval sueca, provavelmente oferecia força adicional ao seu portador para danificar a armadura dos oponentes, segundo arqueólogos. As informações são do Independent.

As escavações revelaram restos de casas medievais, muralhas, um portão da fortaleza, um poço e o porão de uma torre datados entre os séculos 14 e 17.

Segundo os pesquisadores, algumas partes da construção utilizavam pedra e tijolos, enquanto outras parecem ter sido feitas com rampas de terra e madeira. As primeiras fortificações teriam sido construídas como defesa contra castelos dinamarqueses-noruegueses nas proximidades, quando os dinamarqueses controlavam o Castelo de Älvsborg.

Alguns objetos, como flechas de besta do século 15 e balas de canhão do século 17, “atestam tempos turbulentos”, concluem os especialistas.

Foto: Reprodução Marcus Andersson/Arkeologerna, SHM