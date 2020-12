Arte em cores: artistas expõem obras em galeria virtual

Já na sala Gurupi, que homenageia o rio que banha a divisa entre o Pará e Maranhão, estarão os dez artistas escolhidos pelos jurados para representar suas comunidades e todos os participantes do projeto na criação coletiva de dois painéis de arte urbana, em Marabá (PA) e Açailândia (MA). As salas estarão “abertas” no link www.arteemcores.art.br.

Para a gerente do Instituto Cultural Vale, Christiana Saldanha, cada etapa do projeto apresentou excelentes resultados. “É uma grande satisfação ver a abertura desta galeria e poder dividir com o público o resultado desse projeto que envolveu tantos artistas e com trabalhos de grande qualidade. Para alguns, esta pode ser a primeira exposição, mas acreditamos que é também uma oportunidade de reconhecer estes novos artistas na cena cultural regional”, destaca.

Para chegar a este resultado, o Arte em Cores promoveu uma verdadeira maratona nos quinze municípios que o projeto alcançou. Os artistas receberam os kit para a produção das obras e tiveram 15 dias para elaborar os painéis, contando com o acompanhamento da equipe do Arte em Cores, que recolheu os trabalhos ao final do prazo estabelecido. O projeto também promoveu oficinas on-line e presenciais de formação e aperfeiçoamento técnico dos participantes. “Sou muito grata ao projeto, à Vale, e a todas as pessoas que me incentivaram a mostrar o meu trabalho e seguir na carreira artística”, agradeceu Lea Sousa, de Açailândia, selecionada entre os 10 representantes da fase final.

Na opinião de Rodrigo Ferreira, de Parauapebas (PA), o projeto foi um divisor de águas. “Ele traz em seu DNA a proposta de revelar artistas que estão dispersos em cidades distantes entre si, desengavetar ideias, e estimular uma vontade insaciável de produzir arte, proporcionando às pessoas uma oportunidade sadia de interpretar e refletir a experiência de viver e se relacionar no planeta por meio da arte”, explica.

O Arte em Cores abrangeu os municípios paraenses de Bom Jesus do Tocantins, Marabá, Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Tucumã. E no Maranhão, as cidades de Arari, Vitória do Mearim, Igarapé do Meio, Santa Inês, Pindaré-Mirim, Alto Alegre do Pindaré, Açailândia e São Pedro da Água Branca.

O projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e parceria do Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz/MA).

vale.com