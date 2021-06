Asfalto da VS-52 vai ser recuperado e via ganhará mais 3,8 Km de pavimentação

A população da VS-52 em breve terá mais facilidade para o deslocamento à zona urbana e para o escoamento da produção, com a pavimentação de mais 3,8 Km de asfalto na via, por meio do programa Asfalto no Campo. Também serão completamente recuperados os 2,8 km do asfalto que já existe. O lançamento das obras foi realizado em evento na última sexta-feira (11) e as máquinas já estão trabalhando no local.

A prefeita Josemira Gadelha reforçou, na solenidade, o compromisso de melhorar a infraestrutura para os produtores rurais. “Queremos que o nosso município volte a produzir no campo, que nossa economia se fortaleça e por isso vamos trazer cada vez mais obras e ações no campo”, disse.

O vice-prefeito Zito Augusto também destacou a importância do programa. “Conseguimos melhorar muito, nos últimos anos, a nossa infraestrutura na cidade, e agora caminhamos pra trazer mais conforto e estrutura para o campo”, disse.

A população local, comemorou a chegada do benefício, como a senhora Maria Aparecida. “Eu estou me sentindo muito feliz e com certeza todos os moradores daqui também”, disse. “Vai facilitar o nosso escoamento dos nossos produtos e estamos contentes com a evolução que a gente está tendo”, completou o morador Edismar Vieira.

Também estiveram presentes na solenidade, representando o Legislativo, os vereadores Anuarinho, Webert Felipe, Maria Pereira, Criatura, Flávio Gomes e Cabelo.

Ascom/Pmcc