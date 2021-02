Bairro Cidade Jardim recebe mais 180 mil litros de água por dia

Desde o último final de semana, moradores do bairro Cidade Jardim passaram a receber mais 180 mil litros de água por dia. A ação é resultado da reativação de um poço no bairro Parque dos Carajás, realizada pela equipe do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep).

Este é o segundo poço a ser reativado no bairro, que se torna menos dependente das estações de tratamento de água (ETAs). Assim, o volume produzido nas ETAs correspondente à vazão do poço passa a ser direcionado para atender a 9ª, 10ª e 11ª etapas do Cidade Jardim, melhorando o fornecimento de água para cerca de 1000 pessoas.

Segundo Lucas Jorge, diretor de Operação e Manutenção do Saaep, até o mês passado, o bairro Parque dos Carajás precisava ser abastecido com água de poços e ETAs. “Com a ativação de dois poços nos últimos 15 dias, parte do consumo de água das ETAs, que era direcionada ao Parque dos Carajás, agora é encaminhada ao Cidade Jardim, onde o fornecimento precisa de mais atenção”, afirma o diretor.

Assessoria de Comunicação – ASCOM /SAAEP