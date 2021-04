Banco do Povo alerta sobre golpes em Parauapebas

A pretura de Parauapebas veio a público alertar sobre um golpe novo na praça que está acontecendo em Parauapebas, chegou até o conhecimento da prefeitura que uma pessoa ainda não identificada estava se passando por um agente do Banco Do Povo, esse suposto agente prometia facilitar o processo para agilizar os empréstimos que estão sendo feitos para pequenos e microempreendedor que são uns dos mais afetados pela pandemia do novo coronavíros.

Foi relatado por uma das vítimas desse golpista que ele pediu 1mil reais para fazer todo o processo e ela receber mais rápido o empréstimo.

O Diretor do Banco do Povo Claiton Silva ressalta que não existe esse tipo de agente trabalho para O Banco e que todo o processo de entrada é feito internamente e que os documentos necessários são todos entregues no próprio banco.

Com informações da ASCOM/PMP

Imagens/www.assufrgs.org.br