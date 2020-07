Barreiras físicas são instaladas nas áreas com obras do Prosap

Todas as áreas com obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap) começaram a receber isolamento para garantir maior segurança a pedestres, trabalhadores e a comunidade. A instalação das barreiras físicas está sendo feita pela empresa Transvias, responsável pela execução da primeira etapa do programa, e deve ser concluída em duas semanas.

Segundo o engenheiro de segurança do trabalho do Prosap, Marcelo Pontes, essa ação isola o canteiro de obras, mantendo o local mais seguro tanto para os trabalhadores como também para as pessoas que circulam nos arredores das obras, de modo que o ambiente da construção não fica totalmente fechado.

As proteções estão sendo instaladas nas seguintes vias: ruas N, O e P esquina com a rua 19, bairro União; ruas Rio de Janeiro (próximo à ponte), Sol Poente na esquina com a Beira Rio, e 15 de Novembro, bairro Rio Verde; rua F, na ponte da avenida Liberdade; e ruas Vinícius de Moraes e 11 (área da ponte), no bairro Liberdade.

“Essas proteções também servem para restringir o acesso de pessoas estranhas nas dependências da obra, o que favorece para que o restante da área continue funcionando normalmente”, explica Marcelo Pontes.

Para o início dessa ação, técnicos da área social do Prosap conversaram com os moradores para informá-los sobre a importância das barreiras para a segurança de todos.