Nesta quarta-feira (21), Luiz, de quatro anos, que desapareceu em um canal na Grande Belém, foi encontrado morto.

Durante a chuva da terça-feira (20), Luiz andava pela rua alagada, quando foi arrastado pela correnteza da água na via para o canal próximo, no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua.

As buscas pelo menino começaram ainda no fim da tarde da terça (20), mas foram interrompidas pela noite. O trabalho dos bombeiros foi retomado nesta quarta (21), já com o nível da água do canal mais baixo.