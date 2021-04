Blindada que vendeu sal no lugar de cocaína é brutalmente espancada pelo ‘Tribunal do Crime’

Imagens enviadas ao Portal CM7 nesta sexta-feira (23), mostram o momento em que uma ‘Blindada’ é punida pelo ‘Tribunal do Crime’ após roubar cocaína da boca de fumo e vender sal como se fosse o entorpecente.

Nas imagens podemos observar que há uma fila de pessoas para bater na menina, todos estão ansioso para darem pauladas nas costas da espertinha da favela.

“Foi encher pino com sal, querendo armar pro pivete…”, diz a mulher do chefão do tráfico.

Cerca de três meninas e dois homens dão pauladas sem pena na garota, até quebrarem o braço dela.]

