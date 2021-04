Bolsonaro vem a Belém para distribuir cestas básicas

Presidente é aguardado na cerimônia que ocorrerá voltada a comunidades paraenses

grande a expectativa para um ato solidário do governo federal em Belém no qual serão distribuídos alimentos.

Nesta sexta-feira (23), o ministro da Cidadania, João Roma, realiza a entrega de cestas de alimentos a comunidades tradicionais do estado do Pará e Amapá, como indígenas, quilombolas, pescadores e extrativistas. O ato acontecerá às 15h30 e contará também com a presença do superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Gilberto da Silva.

Bolsonaro vai distribuir pessoalmente comida na Pratinha.

As autoridades entregarão cestas a duas famílias, em ato simbólico, representando os demais beneficiários. Está prevista a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro. A entrega será feita no prédio do 8º Depósito de Suprimento, na rodovia Arthur Bernardes, em Belém.

Segundo o Governo Federal, a distribuição gratuita das cestas de alimentos faz parte das ações para amenizar os impactos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus a famílias em situação de vulnerabilidade social e é mais uma entrega da Iniciativa Brasil Fraterno, rede de solidariedade integrada por Ministério da Cidadania, Pátria Voluntária e Sistema S.

O ministério informa que o investimento para a entrega no Pará é de aproximadamente R$ 65,5 milhões. Um total de 178.173 famílias serão beneficiadas, com a distribuição de 468.155 cestas de alimentos. Cada cesta reúne produtos como arroz, feijão, óleo vegetal, macarrão, flocos de milho, farinha de mandioca, açúcar e leite em pó. A iniciativa ocorre por meio da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), do Ministério da Cidadania, que realizou a compra dos alimentos via Termo de Execução Descentralizada (TED) junto à Conab. A entidade também é responsável por realizar a distribuição dos alimentos por meio das fundações responsáveis pela identificação e seleção dos beneficiários, como a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Fundação Palmares.

Além da parceria com a Conab, serão distribuídas no Pará cestas de alimentos doadas pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-PA) e pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). Os municípios contemplados com a entrega dos alimentos serão: Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capitão Poço, Cumaru do Norte, Curuçá, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Macapá, Marabá, Novo Repartimento, Oiapoque, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Paragominas, Porto de Moz, Santarém, São Félix do Xingu, Soure, Tomé-Açu, Tucuruí e Tumucumaque.

