Brasil ocupa a 21ª posição no mapa dos países mais afetados pelo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus tem sido marcada por diversas características, como a transmissão do vírus por pessoas sem sintomas, o gigantesco impacto econômico, as quarentenas de milhões de pessoas e o acompanhamento em tempo real do avanço da doença pelo mundo.

E no Brasil o que se vê dia a pós dia é o crescimento dessa pandemia, e a sociedade assustado com o tamanho do crescimento dessa pandemia.

O país hoje ocupa a 21ª posição entre os países mais afetados pelo vírus, com atualmente 3.027 casos confirmados.

E em número de mortos o país ocupa a 15ª posição 77.