Cabrito nasce com duas cabeça e assusta moradores

Um fato curioso envolvendo o mundo animal está chamando atenção de populares em uma cidade no Piauí: uma cabra deu à luz a um cabrito com 02 cabeças. A situação, que vem assustando algumas pessoas da região, ocorreu nos últimos dias em Nossa Senhora de Nazaré, localizada à 114 km de Teresina.

De acordo com o portal Campo Maior em Foco, os registros inusitados foram divulgados pelo Secretário de Comunicação do município e radialista Paulo Cruz. Ele disse à reportagem local que os proprietários tentaram fazer o parto de urgência do animal, quando descobriram que as causas da complicações eram devdo o feto possuir duas cabeças. A mãe e o animal morreram após o parto. Embora raros, os casos de animais com duas cabeças são documentados desde 1800. Eles são chamados bicéfalos e raramente sobrevivem mais do que alguns meses. Alertamos que as imagens abaixos são fortes.

Os moradores ficaram assustado com o nascimento raro. Muitos aliam esse tipo de fenômeno ao fim dos tempos ou ação demoníaca. No entanto, especialistas citam que esses casos são raros e pode estar relacionado com uma malformação embrionária ou genético, fatores ambientais como, por exemplo, uma gestação precoce da vaca, uma exposição do animal a algum agroquímico, que pode influenciar no metabolismo.

Um outro caso recente chamou a atenção no Piauí com o nascimento de uma cabra com características humanas, que acabou deixando a população do município de Luzilândia, a 241 km de Teresina, assustada. O fato inusitado aconteceu em uma fazenda que fica na comunidade Camalaú, na zona rural da cidade. Além dos traços humanos, o animal também tem traços de porco e vaca. O filhote já nasceu morto.

Fonte: www.meionorte.com