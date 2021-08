Caixa libera lucro do FGTS esse mês

Ainda no mês de agosto a Caixa Econômica Federal pagará parte do lucro do FGTS obtido das correções monetárias de todo o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço obtido ao longo do ano de 2020.

Será feita uma reunião do Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) composto ​por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do Governo Federal, marcada para o dia 10 de agosto.

Quem poderá receber?

Todos os trabalhadores que tinham saldo vinculado em conta até o dia 31 dezembro de 2020. Mesmo que o trabalhador tenha resgatado todo o saldo este ano, se até 31 de dezembro do ano passado o mesmo possuía saldo ele terá acesso aos valores.

Como receber?

Os valores serão depositados diretamente na conta do FGTS do trabalhador, os trabalhadores não precisaram realizar qualquer ação para ter acesso aos valores que poderão ser consultados através do aplicativo FGTS e Internet Banking da Caixa.