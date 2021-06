Câmera flagra mulher sendo assassinada pelo ex-marido

Homem fingiu que ia entregar filha para matar a ex a tiros, diz polícia

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros na noite do último domingo (20), após ter sido enganada pelo ex-companheiro, em Sobradinho, de acordo com a polícia do Distrito Federal.

A técnica em saúde bucal Thais Silva Campos foi atingida por cinco tiros depois de ter aberto o portão do prédio em que morava para que o pai de sua filha, Osmar de Sousa Silva, de 36 anos, supostamente devolvesse a criança após ela passar um fim de semana com ele.

As câmeras de segurança do edifício registraram o crime. Segundo a reportagem, o suspeito chega ao local usando um boné e segurando uma mochila. A vítima teria chegado à área externa do imóvel e aberto o portão para sair para a calçada.

Nesse momento, ele dispara quatro vezes à queima-roupa contra Thais, que cai para dentro da área do prédio. Enquanto ela estava no chão, Osmar dispara mais uma vez e em seguida foge com seu carro, um Honda Civic branco que estava estacionado na calçada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar socorro à vítima, mas quando chegou ao local ela já estava morta. Os tiros de calibre 380 atingiram a região da cabeça e maxilar.

A filha de dois anos do ex-casal não estava no local no momento do crime. Ela estava com familiares, que foram ouvidos pela polícia e disseram não saber que Osmar havia saído para atacar a ex-companheira.

fonte:dol.com