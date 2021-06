Campanha “Rede Voluntária Vale no Brasil Sem Fome” multiplica por dez doações de voluntários

Rede Voluntária Vale e a Ação da Cidadania fortalecem sua parceria para alimentar famílias que estão enfrentando a fome e convidam voluntários de todo o Brasil a se unirem a campanha “Rede Voluntária Vale no Brasil Sem Fome”.

Para cada R$ 1 doado por voluntários na plataforma da Rede Voluntária Vale (https://redevoluntariavale.com.br), a Vale doará R$ 10, até alcançar R$ 2 milhões em doações da empresa. A meta é garantir a doação de R$ 2 milhões da empresa e R$ 200 mil de voluntários, via Rede Voluntária Vale para a compra de alimentos para famílias brasileiras em situação de pobreza.

As doações da Vale e dos voluntários, por meio da Rede Voluntária Vale, serão revertidas em compras de alimentos que serão entregues pela Ação da Cidadania nos estados do Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A campanha “Rede Voluntária Vale no Brasil Sem Fome” integra um conjunto de ações humanitárias da companhia para contribuir com o desafio de combater a fome durante a pandemia. Para colaborar, basta acessar o site.

vale.com